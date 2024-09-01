Росіяни атакували Нікопольщину: пошкоджено інфраструктуру, газопровід та ЛЕП, є поранені

Вранці 1 вересня Нікопольщина Дніпропетровської області знову опинилась під вогнем російських військових. Внаслідок обстрілів було пошкоджено цивільну інфраструктуру, газогін та ЛЕП.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок обстрілів Нікопольщини постраждали двоє людей: 58-річний чоловік і 52-річна жінка з Марганецької громади. Вони отримали необхідну медичну допомогу.

Війська РФ ударили по Нікопольщині / Сергій Лисак

Війська РФ ударили по Нікопольщині / Сергій Лисак

Обстріли пошкодили приватні будинки, господарські споруди, автомобілі, газопровід і лінії електропередач. Також зайнялася суха трава, яку рятувальники вчасно загасили. Розмір завданої шкоди ще уточнюється.

Нагадаємо, російські окупанти атакували дронами-камікадзе пожежників у Дніпропетровській області, поранивши одного працівника.

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