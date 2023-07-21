Росіяни атакували об'єкт інфраструктури у Запорізькій області: загинули співробітники

Місцева влада отримала 33 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Упродовж минулої доби російські окупаційні війська завдали ракетних обстрілів по Запорізькій області. Внаслідок атаки загинули 4 співробітників підприємства, ще двоє поранені.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

За його даними, російські війська здійснили 80 ударів по 20 населених пунктам області.

"63 артилерійських обстрілів зазнали Гуляйполе, Левадне, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Малинівка, Червоне, Щербаки, Степногірськ, П'ятихатки та інші прифронтові села", - йдеться у повідомленні.

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Також ворог завдав 10 реактивних систем залпового вогню по Новодарівці, шість авіаударів по П'ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці, а також атака безпілотників по Лобковому.

"В наслідок удару по об'єкту інфраструктури Пологівського району військовослужбовцями РФ загинули чотири працівники 29, 30, 33 та 43 років, ще двох поранених направлено до лікувального закладу", - розповів Малашко.

Упродовж минулої доби місцева влада отримала 33 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, що вночі проти п'ятниці, 21 липня, російська армія четвертий раз за тиждень атакувала Одещину.

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