Росіяни атакували об’єкти енергетичної інфраструктури в кількох регіонах: що відомо

В Одеській області та кількох інших регіонах є влучання ракет росіян. Сталися пошкодження декількох об’єктів енергетичної інфраструктури.

Повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

"Внаслідок масованого ракетного удару є влучання та пошкодження декількох об’єктів енергетичної інфраструктури в нашій та інших областях України. Тому наразі є значні проблеми з електропостачанням", - наголосив голова Одещини.

За його словами, енергетики вже приступили до ремонтних робіт. Втім, наголосив Марченко, усунення пошкоджень займе певний час.

"Прошу поставитись з розумінням до ситуації. Влада та енергетики роблять усе можливе для ліквідації наслідків ворожого удару. Наразі ворожі літаки все ще в повітрі, триває повітряна тривога, прошу мешканців області перебувати в укриттях до відбою", - додав очільник ОВА.

Нагадаємо, 26 січня внаслідок ворожого ракетного обстрілу України в кількох областях є влучання. Зокрема, на Віниччині.

В Одеській області пошкоджено два об‘єкти енергетичної інфраструктури. Поранених немає.

Читайте також: