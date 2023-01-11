Росіяни атакували перинатальний центр у Херсоні: в ОВА повідомили деталі про наслідки обстрілу (відео)

У місті сьогодні лунали вибухи.

Російські окупанти 11 січня атакували перинатальний центр у Херсоні.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські загарбники атакували перинатальний центр у Херсоні. Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів", - зазначив він.

За попередньою інформацією, працівники центру, пацієнтки та діти живі і неушкоджені.

Офіційний Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я України опублікував відео з наслідками атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків.

Нагадаємо, що росіяни після звільнення ЗСУ 11 листопада 2022 року Херсона щодня обстрілюють місто та вбивають мирних жителів. У місті від 20 листопада через обстріли російських окупантів загинуло 65 людей, повідомила 11 січня 2023 року начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

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