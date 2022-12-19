Росіяни атакували південь іранськими дронами: чи вдалося їх знищити

Українські військові на півдні країни збили 10 іранських безпілотників, які застосувала Росія для атаки проти України.

Про це повідомляє пресслужба Об’єднаного командування "Південь".

"У ніч проти 19 грудня 2022 року російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва", — йдеться у повідомленні.

За даними командування, сили ППО знищили десять безпілотників.

"На південному напрямку силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 10 "Шахедів", — зазначили військові.

Нагадаємо

Вночі Росія запустила кілька хвиль іранських дронів Shahed-136 по Києву. Всього в повітряному просторі української столиці зафіксували понад 20 безпілотників, 15 з яких вдалося знищити.

"На жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки", - повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Вибухи пролунали в Солом'янському та Шевченківському районах. За попередньою інформацією, постраждалих немає, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Українські безпілотники влаштували спекотний вечір окупантам

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