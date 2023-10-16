Росіяни атакували Полтавщину дронами і ракетами: в ОВА повідомили про наслідки

Російські війська атакували Полтавську область у ніч проти 16 жовтня безпілотниками та ракетами. Внаслідок падіння уламків ракети є постраждалі.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За даними Проніна, під час нічної ракетно-дронової атаки по Полтавщині у Миргородському районі було чутно звуки вибухів.

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"На щастя, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків", – зазначив голова ОВА.

За попередніми даними, внаслідок падіння уламків постраждали троє людей, серед них – десятирічна дитина. Всі доправлені до лікарні. Загиблих немає.

Нічна атака по Україні 16 жовтня

Нагадаємо, вночі в частині України лунала повітряна тривога, а Повітряні сили попереджали про запуск російських дронів. Під час тривоги вибухи лунали на Полтавщині, Хмельниччині, Дніпрі та Кропивницькому.

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