Росіяни атакували Полтавщину дронами і ракетами: в ОВА повідомили про наслідки

Серед поранених опинилася десятирічна дитина.
Російські війська атакували Полтавську область у ніч проти 16 жовтня безпілотниками та ракетами. Внаслідок падіння уламків ракети є постраждалі.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
За даними Проніна, під час нічної ракетно-дронової атаки по Полтавщині у Миргородському районі було чутно звуки вибухів.
"На щастя, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків", – зазначив голова ОВА.
За попередніми даними, внаслідок падіння уламків постраждали троє людей, серед них – десятирічна дитина. Всі доправлені до лікарні. Загиблих немає.
Нічна атака по Україні 16 жовтня
Нагадаємо, вночі в частині України лунала повітряна тривога, а Повітряні сили попереджали про запуск російських дронів. Під час тривоги вибухи лунали на Полтавщині, Хмельниччині, Дніпрі та Кропивницькому.
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