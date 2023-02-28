Росіяни атакували пожежну частину у Святогірську, загинув рятувальник: деталі та моторошні фото обстрілу

Російські війська в ніч проти 28 лютого обстріляли частину ДСНС у Святогірську Краматорського району Донецької області. Загинув рятувальник, ще 4 поранені.

Про це розповів голова ОВА Павло Кириленко.

За його даними, окупанти навмисно поцілили у частину ДСНС.

"Це – усвідомлений і цинічний удар не по військовим, а по тим, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій", - наголосив посадовець.

За попередньою інформацією, 1 рятувальник загинув, ще 4 поранені. У ДСНС уточнили, що ворожа ракета забрала життя молодшого сержанта служби цивільного захисту, фельдшера рятувального відділення Олександра Цуркана.

Внаслідок обстрілу загинув рятувальник / Фото: facebook.com/ДСНС

Також у результаті обстрілу РФ пошкоджено будівлю пожежного депо, виведені з ладу авто рятувальників, зокрема ті, які використовуються для розмінування деокупованих територій Донеччини.

І в ОВА, і у ДСНС висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблого рятувальника.

"Ми глибоко сумуємо з приводу загибелі Олександра Цуркана і у пам’ять про молодого побратима обіцяємо продовжити його справу, допоки останній ворог не покине нашу землю", - додали у пресслужбі ДСНС.

Святогірськ обстріляли росіяни / Фото: facebook.com/ДСНС

Пошкодження у Святогірську внаслідок обстрілу РФ / Фото: facebook.com/ДСНС

Росіяни пошкодили авто ДСНС для розмінування територій / Фото: facebook.com/ДСНС

Окрім того, під обстріл окупантів потрапило смт Шевченко, де ворог пошкодив 11 будинків. У Курахівці в результаті обстрілів РФ одна людина загинула і одна поранена, є руйнування будівель. У Костянтинівці поранено 3 цивільних, пошкоджено багато будинків.

"Вдалося встановити інформацію, що в Бахмуті поранено щонайменше 2 людини, пошкоджено багатоповерхівок, школу і крамницю. Тривають інтенсивні обстріли у Соледарській громаді: пошкоджено 5 будинків у Васюківці і 6 у Федорівці. На Лисичанському напрямку потерпає Сіверськ – за добу пошкоджені приватні будинки на двох вулицях міста", - йдеться в повідомленні.

Обстріли Донеччини / Фото: facebook/Павло Кириленко

Росіяни знищують цивільні будинки на Донеччині / Фото: facebook/Павло Кириленко

Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого росіяни атакували Україну 14 "шахедами", 11 - з яких збила ППО.

У Хмельницькому внаслідок російської атаки дронами в ніч проти 27 лютого загинуло двоє рятувальників ДСНС. Одному із них був лише 21 рік.

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