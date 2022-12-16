Росіяни атакували ракетами об'єкт інфраструктури на Житомирщині

В області понад три години триває тривога.

У п'ятницю, 16 грудня, сталися "прильоти" ворожих ракет на території Коростенської громади, що у Житомирській області.

Про це повідомив мер Коростеня Володимир Москаленко.

"На жаль, на території нашої громади сталося влучання російської ракети. Зараз відключені всі електромережі. Надія на те, що наші енергетики проведуть роботи в межах підключень всіх наших громад", - наголосив міський голова.

До слова, мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що в обласному центрі все спокійно, звуки вибухів - робота ППО. Він також підтвердив влучання в районі Коростеня.

До слова, у Житомирській області тривогу оголосили о 08:11. Станом на 11:24 вона триває.

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 грудня, по території України було випущено понад 60 ракет. За словами речника командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, що були випущені традиційно з літаків Ту-95 ракети Х-555 і Х-101, також є пуски "Калібрів" з Чорного моря, є запуски ракет С-300.

Через масовані ракетні удари в Україні запроваджують екстрені аварійні відключення світла. Усі необхідні служби працюють на місцях ворожих атак.

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