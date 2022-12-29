Росіяни атакували ракетами Прикарпаття: влучили в об'єкт енергетики

У четвер, 29 грудня, російська ракета влучила в один із енергетичних об’єктів Івано-Франківської області. Також у регіоні зафіксовано падіння ракет, які знешкодять згодом.

Про це повідомила керівниця ОВА Світлана Онищук.

За її словами, внаслідок атаки виникла пожежа. Минулося без постраждалих і жертв.

"Ворог влучив в один із енергетичних об’єктів області, внаслідок чого виникла пожежа на загальній площі 50 м.кв. Станом на 11.25 пожежу локалізовано", - йдеться у повідомленні.

Також одна ракета пошкодила приватну житлову будівлю на території Тлумацької територіальної громади. Вона не вибухнула. "На момент влучання ракети у будинку людей не було. На щастя, ніхто не постраждав", - додала Онищук.

Нагадаємо, зранку 29 грудня в Україні була повітряна тривога. Станом на 08:02 "червоними" стали області та Київ. До слова, спочатку "тривогу" оголосили в 05:31 - вона охопила частину областей на півдні та сході. Після 08:00 вона поширилася на західні регіони.

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