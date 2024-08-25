Росіяни атакували ракетами та дронами: які області України перебували під ударом

Вісім з дев'яти "Шахедів" було збито на Миколаївщині.

У ніч проти 25 серпня 2024 року росіяни завдали удару ракетами різних типів по прифронтових областях України. Зокрема, атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Ворог застосував ракети наземного базування із Воронезької та Ростовської областей: крилату "Іскандер-К", балістичну "Іскандер-М" та шість керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей. Більшість ракет не досягли своїх цілей", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти атакували 9-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" із мису Чауда – Крим. Вісім "Шахедів" збито розрахунками мобільних вогневих груп у Миколаївській області.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 25 серпня завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуєву внаслідок чого 7 людей постраждали.

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