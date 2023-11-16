Росіяни атакували ракетами та іншою зброєю 9 областей України: деталі від ОВА

Як завжди, загарбники цілили по населених пунктах, житлових будинках, школах та інших об’єктах інфраструктури.

Російські окупанти атакували з різного озброєння дев’ять областей України 15-16 листопада, внаслідок чого є згиблі, поранені та руйнування.

Про це свідчить інформація від обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах на ранок 16 листопада.

Обстріли Чернігівської області

Чернігівщин протягом доби зазнала п’ятьох російських обстрілів: зафіксовано 24 вибухи. Ворог гатив по Новгород-Сіверському району із мінометів, артилерії, танка. Внаслідок обстрілу поранень зазнала волонтерка, яка на авто доставляла гуманітарну допомогу до сіл Новгород-Сіверської громади.

Також були зафіксовані вибухи від некерованих артилерійських ракет поблизу кордону у Новгород-Сіверській громаді.

Обстріли Сумської області

По Сумщині російські війська протягом 15 листопада влаштували 10 обстрілів – гатили по прикордонних територіях та населених пунктах. Зафіксовано 46 вибухів. Під ворожим вогнем опинилися Краснопільська, Хотінська, Юнаківська, Середино-Будська громади.

По Середино-Будській громаді загарбники здійсненили обстріли з міномета (18 вибухів). Було поранено місцевого жителя та пошкоджено ЛЕП.

Обстріли Запорізької області

Запорізьку область російська армія обстріляла 141 раз – зафіксовані удари по 25 населених пунктах. Так, ворог лаштував 121 артобстріл по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Темирівки, Роботиного, Кам'янського, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Окупанти також завдали трьох ракетних ударів по Зарічному, влаштували 16 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Новодарівці, Малій Токмачці, Чарівному, Полтавці, Новоіванівці, Малих Щербаках та Степовому та обстріляли з РСЗВ Новоданилівку.

Внаслідок артобстрілу по Новоандріївці був поранений 67-річний місцевий житель. Його доправлено до лікувальної установи.

Надійшло 63 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Обстріли Дніпропетровської області

Щодо атак по Дніпропетровщині, то вночі ворог продовжив терор Нікопольщини. Росіяни обстріляли район тричі – сам Нікополь, Мирівську та Марганецьку громади. Загарбники випустили з десяток снарядів з важкої артилерії. Минулося без наслідків.

Ворог атакував Нікопольщину і вранці 15 листопада: завдав удару з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Загиблих та постраждалих немає.

Обстріли Харківської області

На Харківщині в ніч проти 16 листопада війська РФ завдали ракетного удару, попередньо з комплексу С-300, по місту Чугуїв. Зафіксовано "приліт" у землю біля будівлі закладу освіти. Пошкоджено будівлю школи та приватний будинок. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Окрім того, ворог на Слобожанському напрямку вів артилерійські та мінометні обстріли по населених пунктах Козача Лопань, Ветеринарне Харківського району, Стариця, Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку окупанти вели штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де ЗСУ відбили сім атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане.

Внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп'янського району отримав осколкове поранення 74-річний чоловік.

Також повідомляється, що в лісосмузі с. Сороківка Харківського району 41-річний цивільний підірвався на вибухонебезпечному предметі. Постраждалий госпіталізований з пораненням.

Обстріли Луганської області

Бойові дії на Луганщині 15 листопада точилися біля Надії на Сватівщині, але всі штурми росіян були відбиті.

Окупанти обстріляли з авіації Серебрянський ліс, а з мінометів та артилерії – Білогорівку і Невське. За добу на Луганщині зафіксовані 143 ворожі обстріли (випущено 549 снарядів).

Обстріли Донецької області

На Донеччині російська армія влаштувала 22 обстріли по населених пунктах. Під ворожим вогнем перебували Курахове, Авдіївка, Селидове, Красногорівка, Торецьк, смт Очеретине, смт Південне, с. Євгенівка, с. Карлівка, с. Трудове, с. Богоявленка, с. Сокіл, Покровськ.

Внаслідок обстрілів було пошкоджено 40 житлових будинків (з них 13 – багатоквартирні), господарська споруда, фельдшерсько-акушерський пункт, магазин, цивільне авто, будівля коледжу, мережа теплопостачання, трансформатор, електромережа.

За добу на Донеччині загинули двоє людей, ще п’ятеро осіб були поранені.

Наслідки ракетного удару в місті Селидове / Фото: ДСНС

Обстріли Миколаївської області

У ніч проти 16 листопада на Миколаївщині сили та засоби ППО знищили один ударний безпілотник Shahed 131/136.

15 листопада окупанти влаштували артобстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вночі ворожі обстріли фіксувалися по береговій лінії Куцурубської громади. Без постраждалих.

Обстріли Херсонської області

По Херсонщині протягом доби загарбники здійснили 94 обстріли (випустили 531 снаряд). З цих атак по самому Херсону припало 11 обстрілів (45 снарядів).

Окупанти поцілили у райони 25 населених пунктів області; навчальний заклад у Херсонському районі.

Внаслідок атак була поранена одна людина.

Нагадаємо, напередодні керівник Офісу президента Андрій Єрмак попередив, що з наближенням зими очікується посилення ракетного терору з боку росіян.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни вдарили по багатоквартирному будинку! Жахливі ворожі обстріли 15 листопада

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