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Росіяни атакували ракетою С-300 село на Херсонщині: наслідки з фото

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Росіяни атакували ракетою С-300 село на Херсонщині: наслідки з фото

Наслідки обстрілу Миролюбівки на Херсонщині / Фото: Прокуратура Херсонської області

Під завалами приватного будинку загинула 63-річна жінка.

Російські війська ввечері 13 грудня атакували ракетою типу С-300 село Миролюбівка на Херсонщині. Внаслідок атаки є жертва та руйнування.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, близько 23:45 російські військовіобстріляли село Миролюбівка Херсонського району. За попередніми даними, ворог атакував село ракетою типу С-300.

Під завалами приватного будинку загинула 63-річна жінка. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, навчальний заклад, частково зруйнована будівля місцевої амбулаторії.

Наслідки обстрілу Миролюбівки на Херсонщині / © Прокуратура Херсонської області
Наслідки обстрілу Миролюбівки на Херсонщині / Фото: Прокуратура Херсонської області

Прокурори вживають заходів для документування російських воєнних злочинів. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством.

Нагадаємо, в ніч проти 14 грудня повідомлялося, що російські окупанти обстрілюють Херсон з РСЗВ, а також атакують запалювальними боєприпасами Бериславський район області.

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Дата публікації
Перегляди
1059
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