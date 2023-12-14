Росіяни атакували ракетою С-300 село на Херсонщині: наслідки з фото

Під завалами приватного будинку загинула 63-річна жінка.
Російські війська ввечері 13 грудня атакували ракетою типу С-300 село Миролюбівка на Херсонщині. Внаслідок атаки є жертва та руйнування.
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, близько 23:45 російські військовіобстріляли село Миролюбівка Херсонського району. За попередніми даними, ворог атакував село ракетою типу С-300.
Під завалами приватного будинку загинула 63-річна жінка. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.
Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, навчальний заклад, частково зруйнована будівля місцевої амбулаторії.
Прокурори вживають заходів для документування російських воєнних злочинів. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством.
Нагадаємо, в ніч проти 14 грудня повідомлялося, що російські окупанти обстрілюють Херсон з РСЗВ, а також атакують запалювальними боєприпасами Бериславський район області.
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