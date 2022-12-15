Росіяни атакували С-300 Куп’янськ на Харківщині: що відомо

У середу, 14 грудня, близько 23.45 окупанти РФ завдали ударів з С-300 по Куп’янську на Харківщині. Внаслідок ворожогї атаки пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Крім того, через обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля. Жертв та постраждалих немає.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За словами керівника області, протягом минулої доби ударів по Харкову не зафіксовано. Вті, ворог продовжує інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку. У селищі Ківшарівка Куп’янського району 63-річна жінка отримала осколкове поранення. Її шпиталізували у середньому стані важкості.

Синєгубов повідомив, що російські окупанти наносили удари по позиціях українських військ в районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ.

Також триває гуманітарне розмінування територій області. За добу піротехніки знищили 280 вибухонебезпечних предметів, наголосив голова ОВА.

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