Росіяни атакували село на Херсонщині: є пошкодження і поранені

Російські війська обстріляли село Дар’ївка Херсонської області в ніч проти 30 листопада, поранивши чотирьох людей.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Під час російської атаки по селу Дар’ївка ворожий вогонь пошкодив близько 10 житлових будинків, дитсадок та лікарню. У своїх помешканнях постраждали четверо місцевих жителів.

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До лікарні було доправлено 59-річного чоловіка та 75-річну жінку. Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще двом жінкам, 75 та 66 років, медичну допомогу надали на місці. Вони відмовилися від госпіталізації.

Нагадаємо, протягом 29 листопада росіяни 107 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 656 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

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