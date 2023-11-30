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Росіяни атакували село на Херсонщині: є пошкодження і поранені

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Росіяни атакували село на Херсонщині: є пошкодження і поранені

Обстріл Херсонщини / Ілюстративне фото

Окупанти пошкодили близько 10 житлових будинків.

Російські війська обстріляли село Дар’ївка Херсонської області в ніч проти 30 листопада, поранивши чотирьох людей.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Під час російської атаки по селу Дар’ївка ворожий вогонь пошкодив близько 10 житлових будинків, дитсадок та лікарню. У своїх помешканнях постраждали четверо місцевих жителів.

До лікарні було доправлено 59-річного чоловіка та 75-річну жінку. Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще двом жінкам, 75 та 66 років, медичну допомогу надали на місці. Вони відмовилися від госпіталізації.

Нагадаємо, протягом 29 листопада росіяни 107 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 656 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Гатять з артилерії, РСЗВ та авіації! Окупанти безупинно атакують прифронтові регіони

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Дата публікації
Перегляди
232
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