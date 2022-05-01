Росіяни атакували сервіси "Укрзалізниці": продаж електронних квитків знову призупинено

Російські хакери знову атакували сайти "Укрзалізниці", у результаті чого тимчасово припинено надання деяких послуг.

"Укрзалізниця" 1 травня повідомила, що знову піддалася атаці з боку РФ. У результаті чого наразі зупинено продаж електронних квитків та надання онлайн-допомоги.

Про це інформує пресслужба УЗ.

"Знову спостерігаємо набіги орди на наші сервіси онлайн-продажу та лінію підтримки, можуть бути тимчасові збої. Просимо набратися терпіння, ми працюємо над відбиттям атак", - сказано в повідомленні.

Каси на вокзалах, за даними УЗ, працюють. Також, як зазначається, поїзди прямують за розкладом.

Наразі користувачі, які заходять на сайт "Укрзалізниці" скаржаться, що сторінка не завантажується або для цього треба чимало часу.

Нагадаємо, що днем раніше, 30 квітня, "Укрзалізниця" теж тимчасово зупиняла продаж квитків онлайн.

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