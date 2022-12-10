Росіяни атакували дронами південні області: більшість збили, але є влучання

У ніч прои 10 грудня російські окупанти знову атакували іранськімими дронами південні області України. Багато Shahed-136 вдалось збити. Однак було влучання в об'єкти енергетики.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, люди не постраждали, але руйнування суттєві. Через атаку тисячі абонентів знову залишились без електрики. Втім, відновлювальні роботи вже тривають.

В ОК "Південь" уточнили, що вночі підрозділи повітряного командування "Південь" збили 10 із 15 ворожих дронів-камікадзе: 4 над Херсонщиною, 4 – над Миколаївщиною, 2 – над Одещиною.над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

Гуменюк розповіла, що відновлення атак дронами пов'язано, зокрема, з погодою. Окупанти чекали, поки спаде "мінусова" температура, оскільки в при перепаді температур ворожі безпілотники можуть несправно працювати. Речниця пояснила, обледеніння заважає аеродинаміці.

Нагадаємо, протягом доби окупанти завдали п'ять ракетних та близько 20 авіаційних ударів, а також здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетних ударів ворога зазнали населені пункти Велика Писарівка Сумської області, а також Комишуваха, Григорівське і Юльївка на Запоріжжі.

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