Росіяни атакували Сумщину та Житомирщину: перші деталі від влади

У Конотопі Сумської області було чутно вибухи. Також росіяни завдали ударів по Житомирщині.

У Сумській області після вибуху в усіх районах фіксують перебої зі світлом. Подекуди, через це - проблеми з водопостачанням.

Про це повідомляють у Сумській та Житомирській ОВА.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що в Конотопі приліт двох ракет по об'єкту інфраструктури. Є поранені.

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Оскільки тривога триває, людей просять бути в укриттях.

"Сумщина. Вибух. Конотоп. Не пишемо місця прильотів. Залишайтеся в укриттях", - пише голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ворог завдав удар по енергетичній інфраструктурі Житомирщини. Частину споживачів вже переведено на резервні джерела живлення. Роботи з ліквідації наслідків тривають. Залишайтеся в укриттях!", - йдеться в повідомленні голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

Обстріли України

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох великих містах України пролунали вибухи.

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Наразі відомо, що росіяни обстріляли Запоріжжя, Дніпро, Київ, Хмельницький, Львів, Тернопіль, Житомирщину, Сумщину та інші міста.

Президент Володимир Зеленский відреагував на масовані ракетні удари росіян на містах України вранці 10 жовтня і закликав українців не залишайте укриттів, бути сильними й берегти себе і рідних. Глава держави підтвердив, що внаслідок російських обстрілів в Україні є загиблі та поранені

Все, що відомо про масовані ракетні удари по Україні, читайте в матеріалі.

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