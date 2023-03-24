Росіяни атакували Сумську область винищувачами Су-35, скинули 10 авіабомб: що відомо

Також ворог атакував область "Градами" та ствольною артилерією.

Російські війська вночі проти 24 березня атакували Сумську область винищувачами Су-35. Окупанти випустили понад 10 керованих авіабомб.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

За його словами, понад десять керованих бомб атакували об'єкти на Сумщині.

"Близько 10 літаків Су-35 - це російський найновіший винищувач – атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами. Це надзвичайно велика загроза, коли керовані авіаційні бомби, плануючі бомби, можуть летіти далеко, і літаки не входять у зону поразки нашої протиповітряної оборони", - сказав Ігнат.

Кореспонденти ТСН розповіли, що наразі масштаби руйнувань уточнюються. Втім, вже відомо, що разом із авіабомбами росіяни атакували Сумщину ще й "Градами" та ствольною артилерією. Зафіксували близько 100 прильотів по місту Білопілля, селах Вири, Ворожба. Селище Миколаївка ворог атакував дронами-камікадзе.

У Білопільській громаді є влучання у місцеву школу, дитсадок, кілька багатоповерхових будинків, вісім приватних будинків. Також внаслідок обстрілу Білопілля зруйнована будівля районного управління поліції. Там загинув один співробітник та цивільна людина. Крім того, дев’ятеро людей зазнали поранень.

Загиблий - 37-річний Вадим Листопад, старший лейтенант, повідомили у пресслужбі поліції Сумської області. У нього лишилося двоє дітей.

"Під час виконання службових обов'язків інспектор сектору реагування патрульної поліції отримав поранення, несумісні з життям. Загиблий поліцейський був світлою та гідною людиною, відповідальним та професійним працівником", - наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 24 березня російські війська атакували безпілотниками Кривий Ріг. Один ворожий "Shahed" вдалось збити українським військовим. Втім, є влучання п'яти дронів.

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