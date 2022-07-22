Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини: загинула людина, зруйновано колію, три школи і склади

У ніч проти 21 липня армія країни-агресорки Росії здійснила масштабну атака на Дніпропетровську область.

Російська армія накрила вогнем три райони: Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. Зокрема, окупанти двічі обстріляли з РСЗВ Нікополь. Випустили до 100 снарядів.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, за попередньою інформацією, у Нікополі одна людина загинула, а одна - поранена. Внвслідок обстрілу пошкоджені 11 приватних будинків. Крім того, є пориви газоводу та водоводу, зруйнована залізнична колія. Коли можна буде поновити рух, поки не відомо, наголосив голова області.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

У Покровській громаді ворог ударив по складах, а також розбили трансформатор. Внаслідок атаки кілька сіл залишилися без світла.

По Зеленодольській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії. Зачепило приватний будинок. Пожежу там вогнеборці загасили.

У Апостоловому зафіксовано сім "прильотів". Ракети поцілили по трьох школах міста. Вони зруйновані. Також пошкоджено житлові будинки поряд. На місці працюють рятувальники. За попередньою інформацією, вісім людей поранені.

Як повідомлялося, 21 липня армія країни-агресорки обстріляла Великомихайлівську громаду в Синельниківському районі. Окупанти влучили по території біля сільського свинарника.

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