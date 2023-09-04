Росіяни атакували Україну 32 безпілотниками: деталі, скільки дронів знищено

Для знищення ворожих цілей Україна застосувала винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп.

Російські окупанти в ніч проти 4 вересня атакували Одещину та Дніпропетровщину 32 дронами-камікадзе Shahed-136/131.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 4 вересня 2023 року ворог атакував ударними БпЛА Shahed-136/131 з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф)", – йдеться в заяві Повітряних сил.

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Там уточнили, що загалом ворог уночі випустив 32 безпілотники по Україні, які атакували Одещину та Дніпропетровщину.

Скільки БПЛА знищено

Силам та засобам Повітряних сил разом із ППО інших складових Сил оборони вдалося знищити 23 ворожі безпілотники. Задля цього Україна застосувала винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп.

Атака безпілотниками по Україні 4 вересня / Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

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Зауважимо, російські загарбники запустили по Одеській області дрони-камікадзе в ніч проти 4 вересня. В Ізмаїльському районі пошкоджені склади та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.