Росіяни атакували Україну безпілотниками 28 лютого: названий напрямок руху

У ніч проти 28 лютого 2025 року ворожі війська атакували територію Україну безпілотниками.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

У багатьох регіонах оголошена повітряна тривога.

Стало відоме оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

БпЛА на півночі Сумщини, курс — південно-західний;

БпЛА на півночі та півдні Харківщини, курс — південний;

БпЛА на півночі Черкащини, курс — західний/північно-західний;

БпЛА на південному заході та центральній частині Київщини, курс — західний/південно-західний;

БпЛА на південному сході та центральній частині Вінниччини, курс — північно-східний;

БпЛА в центральній частині Миколаївщини, курс — північний.

"Увага! Київ, Харків! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА! Перебувайте в укриттях. Житомирська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку!", — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше ворог атакував безпілотниками Суми: є постраждалі.

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