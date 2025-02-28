Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни атакували Україну безпілотниками 28 лютого: названий напрямок руху

Росіяни атакували Україну безпілотниками 28 лютого: названий напрямок руху

Ворог атакував Україну "Шахедами" 28 лютого 2025 року / Фото: ТСН.ua

Ворог продовжує використовувати проти мирних українців ударні дрони.

У ніч проти 28 лютого 2025 року ворожі війська атакували територію Україну безпілотниками

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах. 

У багатьох регіонах оголошена повітряна тривога. 

Стало відоме оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА на півночі Сумщини, курс — південно-західний;
  • БпЛА на півночі та півдні Харківщини, курс — південний;
  • БпЛА на півночі Черкащини, курс — західний/північно-західний;
  • БпЛА на південному заході та центральній частині Київщини, курс — західний/південно-західний;
  • БпЛА на південному сході та центральній частині Вінниччини, курс — північно-східний;
  • БпЛА в центральній частині Миколаївщини, курс — північний.

"Увага! Київ, Харків! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА! Перебувайте в укриттях. Житомирська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку!", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше ворог атакував безпілотниками Суми: є постраждалі

Читайте також:

Після атаки “Шахедів” у Запоріжжі загорілася багатоповерхівка

Після атаки “Шахедів” у Запоріжжі загорілася багатоповерхівка

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація