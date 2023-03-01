Росіяни атакували Україну БпЛА, аварія потягів у Греції та присяга лідера Кіпру: головні новини ночі 1 березня

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Головні новини ночі 1 березня:
- Окупанти в ніч проти 1 березня атакували Україну БпЛА: що відомо Читати далі –>
- У Греції зіштовхнулися пасажирський і грузовий потяги: є загиблі й постраждалі Читати далі –>
- Службова заборона TikTok: Китай звинуватив США у зловживанні державною владою Читати далі –>
- Аварія човна з мігрантами в Італії: нові подробиці трагедії Читати далі –>
- Новоспечений президент Кіпру Нікос Христодулідес склав присягу Читати далі –>
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