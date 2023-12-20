Росіяни атакували Україну дронами і ракетами: де лунали вибухи та як відпрацювала ППО

Російські війська влаштували нову повітряну атаку на українські міста в ніч проти 20 грудня.

Противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed" із тимчасово окупованого Криму (райони пусків – Чауда, Балаклава).

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Усього зафіксовано пуски 19 "Шахедів", 18 з яких знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей. Крім того, противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області по Харківщині. Попередньо, без постраждалих", - зазначили у відомстві.

Нагалаєжмо, вночі у деяких регіонах лунала повітряна тривога.

О 00:30 у КМВА заявили, що силами і засобами ППО всі ворожі дрони були вражені ще на підльоті до Києва.

Читайте також: