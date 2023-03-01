Росіяни атакували Україну дронами: звідки пускали "шахеди" і скільки збила ППО

Російські окупанти в ніч проти 1 березня атакували Україну дронами-камікадзе. "Шахеди" рухалися з півночі.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Ворог запустив чотири “шахеди” – всі вдалося збити українській ППО.

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"У ніч проти 1 березня ворог атакував Україну з північного напрямку ударними безпілотниками типу "Shahed". Усі чотири БпЛА-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, увечері, 28 лютого в низці областей України повітряну тривогу оголосили. Подекуди пролунали вибухи.

Як стало відомо, російські загарбники вчергове атакували територію України безпілотними літальними апаратами.

Повідомлялося про роботу ППО на Полтавщині.