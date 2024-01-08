Росіяни атакували Україну крилатими ракетами: у яких регіонах гриміли вибухи

Окупанти знову вгатили по українських містах.

У понеділок, 8 січня, в Україні оголосили повітряну тривогу у зв'язку з вильотом щонайменше 11 російських літаків Ту-95МС.

Про це повідомили Повітряні сили України в Telegram.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошено тривогу! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Загалом у повітрі перебуває 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", — повідомили Повітряні сили у своєму Telegram-каналі.

Крім того, у ЗС підтвердили пуски крилатих ракет із району акваторії Каспійського моря.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про ситуацію у регіонах, де лунали вибухи.

Харків

Від самого ранку окупанти завдали вже мінімум чотири удари по Харкову.

Тип озброєння встановлюється, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На цю хвилину - без постраждалих. Інформація оновлюється", - заявив він.

Окрім того, у місті Зміїв Чугуївського району зафіксоване влучання у приватний будинок. Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини. Екстрені служби працюють на місці.

Фото: Олег Синєгубов

"Цього ранку ворог бив по промислових об'єктах міста. Є пожежа та на даний момент одна постраждала жінка. Пожежу вже гасять наші рятівники, з пораненою працюють медики", - написав згодом у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

Хмельницький

У Хмельницькому пролунали декілька вибухів вибухів. Жителі міста їх чули вранці, 8 січня. У місті та області повітряна тривога оголошена від 06:20 ранку й тривала до 08:25.

Перший вибух у Хмельницькому пролунав о 07:20 ранку. Згодом у місті було чутно ще два вибухи.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування крилатих ракет для Старокостянтинова та Шепетівки.

Запоріжжя

Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало загалом п'ять вибухів. Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони - на відкриті території та поруч із будинками.

Внаслідок ракетної атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих - чоловіка та жінку. Інформація попередня та може доповнюватися.На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.

Дніпропетровська область

У Дніпрі та Кривому Розі було чутно звуки вибухів. Вони пролунали після оголошення повітряної тривоги.

Перший вибух у Дніпрі пролунав о 06:41. У передмісті Дніпра вибух було чутно о 06:51.

У Кривому Розі вибух пролунав о 07:16.

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