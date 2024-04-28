Росіяни атакували Україну "невідомими безпілотниками": у ЗСУ розповіли про "таємничі" БПЛА ворога

За його словами, Росія під час розвідки використовує різні дрони.

У ніч проти 28 квітня російські війська атакували Україну 4 "Шахедами" та 5 безпілотниками невстановленого типу.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук у неділю, 28 квітня.

Він пояснив, що "невідомі дрони" - це розвідувальні, а не бойові БпЛА.

"Звісно, це розвідка, вони постійно вишукують об'єкти для можливих атак. І фактично чи не щодня вони (окупанти - ред.) їх втрачають, тому що постійно ведеться бойова робота, постійно їх збивають. І над Миколаївщиною, і над Херсонщиною, і над Одещиною", - пояснив Плетенчук.

За його словами, Росія під час розвідки використовує різні дрони. Серед них - "Орлан-10", ZALA, Supercam, а також "Форпост" або Mohajer-6, але рідше.

Нагадаємо, у Повітряних силах розповіли, чим атакували росіяни та скільки цілей збила ППО.

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