Росіяни атакували Україну "Шахедами": один із регіонів став епіцентром удару

Сьогодні вночі росіяни знову атакували Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили України.

"Противник атакував із районів Приморсько-Ахтарська та Орла 51 ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Епіцентр удару – Одещина", - йдеться у повідомленні.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 32-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях. 18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено декілька багатоповерхівок та будинки в приватному секторі.

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