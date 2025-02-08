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Росіяни атакували Україну "Шахедами": що змінилося у "традиційному" нападі ворога

Росіяни атакували Україну "Шахедами": що змінилося у "традиційному" нападі ворога

Росіяни знову вночі використали безпілотники проти українців / Фото: ТСН.ua

У низці регіонів через атаку безпілотників була оголошена повітряна тривога.

У ніч проти 8 лютого 2025 року Україну атакували ворожі безпілотники. У низці областей оголошена повітряна тривога. 

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах. 

Оновлення щодо руху ударних БпЛА:

  • Групи БпЛА на заході та південному сході Сумщини, курс західний;
  • Групи БпЛА на сході, півночі та заході Чернігівщини, курсом на захід;
  • Групи БпЛА на заході та північному заході Полтавщини, курс західний;
  • БпЛА в районі Кам'янське, курс північний;
  • БпЛА в районі Нікополя, курс західний;
  • БпЛА на північному заході Херсонщини у напрямку Миколаївщини тим самим курсом;
  •  БпЛА на північному заході Миколаївщини, у напрямку Кіровоградщини північно-західним курсом;
  • БпЛА на півдні Черкащини курсом на північ;
  • БпЛА на півночі та сході Київщини, рухаються західним курсом;
  • БпЛА на півночі Київщини, вектор руху Біла Церква;
  • БпЛА на південному сході Житомирщини, вектор руху Житомир;
  • БпЛА північніше Житомира, курс західний.

Моніторингові канали заявили, що над Україною зафіксовано приблизно 37 дронів. 

Також повідомляється, що уперше за час війни з РФ: над Чорним морем пролетів літак-розвідник США. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Києві працює ППО. Раніше, о 20:56 п’ятниці, 7 лютого, у Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування російських ударних БпЛА.

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