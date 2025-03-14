Росіяни атакували Україну "Шахедами": скільки дронів вдалось знищити

Наслідки ворожої атаки фіксують у харківській та Донецькій областях.

Вночі проти 14 березня російська окупаційна армія атакувала Україну 27 ударними "Шахедами" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 16 дронів. Також дев'ять БпЛА локаційно втрачено

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 16-ти ударних БпЛА типу Shahed у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях", - повідомили військові.

Зазначається, що внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Донеччина.

У ПС наголосили, що цієї ночі росіяни атакували безпілотниками з напрямків Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Як повідомлялося, цієї ночі російські окупанти завдали подвійного удару по лікарні на Харківщині. Постраждала 33-річна жінка - співробітниця бригади екстреної допомоги

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