Росіяни атакували Вінниччину: є влучання в критичну інфраструктуру

Наразі інформації про загиблих немає.

26 серпня російська армія завдала удару по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині, вибуховою хвилею було пошкоджено приватний будинок.

Про це повідомила перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна.

Вона розповіла, що наразі інформації про загиблих немає. На місце подій вже виїхали всі необхідні служби для ліквідації наслідків.

Як повідомило Суспільне, у селі Осолинка Літинської громади пошкоджено приватний будинок. Також кілька громад залишилися без електрики, зокрема Турбівська, Липовецька та Барська громади.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку та загрозу ударів БПЛА на Вінниччині.

Нагадаємо, Росія здійснила масштабну атаку на Україну, в Запорізькій області був атакований об'єкт енергетичної інфраструктури.

Росія здійснила атаку на Україну за допомогою безпілотників та ракет, які були запущені з стратегічних бомбардувальників, акваторії Чорного моря та винищувачів МіГ-31К. Вибухи пролунали в кількох містах, зокрема в Києві, Харкові, Одесі, Кривому Розі, Хмельницькому, Дніпрі, Львові та Луцьку.

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