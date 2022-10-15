Росіяни атакували Запоріжжя дронами-камікадзе і десятьма ракетами: в ОВА розповіли деталі

Місто двічі протягом у ніч проти 15 жовтня піддалося ворожим атакам.

Російські окупанти у ніч проти 15 жовтня масовано атакували Запоріжжя: завдано чотирьох авіаударів дронами Shahed-136, а над ранок прилетло десять ракет С-300.

Про це повідомив глова ОВА Олександр Старух.

Внаслідок ударів іранськими безпілотниками по обласному центру руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. На місці ударів виникли пожежі. Їх вже вдалося локалізувати. Постраждалих немає, наголосив керівник області.

Вранці 15 жовтня росіяни випустили десять ракет по Запоріжжю. Як наслідок, низка об’єктів енергетичної та промислової інфраструктури зазнали руйнувань. ОВА наразі уточнює інформацію щодо постраждалих.

"Окупант має на меті лише одне - знищити нас, зробити наше життя нестерпним. Наразі головне дотримуватись правил безпеки та допомагати один одному", - наголосив Старух.

Обстріли Запоріжжя

Місто протягом останнього часу зазнає масовних ворожих ударів. Окупанти гатять і по критичній інфрастуктурі, і по будинках мирних мешканців. Президент Володимир Зеленський називає обстріли багатоповерхівок у Запоріжжі "абсолютним злом" і "абсолютною підлістю".

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що РФ боїться наступу ЗСУ у Запорізькій області. За його словами, "це напрямок вартий усіх напрямків, які є на сьогоднішній день на лінії фронту".

Тим часом військовий експерт Сергій Грабський називає це терором мирних мешканців. Мовляв, росіяни вдаються до цього, бо сподіваються, що люди проситимуть українських військових відійти від міста.

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