Росіяни атакували Запоріжжя дронами-камікадзе: кількість жертв зросла

Внаслідок російської атаки 7 жовтня по селі Біленьке Запорізького району загинули двоє людей.

Про це інформує пресслужба Запорізької ОВА.

Жертвами окупантів стали жінка 46 років й 71-річний чоловік.

Крім того, поранення отримали 30-річний чоловік та 35-річна жінка, яких оперативно доставлено в лікувальні установи.

"Загалом за добу ворог завдав 133 удари по 21 населеному пункту Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупаційні війська атакували Запоріжжя двома іранськими дронами-камікадзе. Вони поцілили в об'єкти критичної інфраструктури міста.

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