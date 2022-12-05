Росіяни атакували Запоріжжя: очільник ОВА розповів подробиці про наслідки обстрілу (фото)

Уночі 5 грудня у Запоріжжі лунали вибухи - російські війська вдарили по промисловій інфраструктурі міста.

Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його даними, окупанти запустили по мирному місту ракети. Попередньо, ніхто з людей не постраждав. Тривають рятувальні роботи.

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"Ворог продовжує тероризувати жителів обласного центру. Вночі завдано ракетні удари по промисловій інфраструктурі міста. За наявною інформацією, люди неушкоджені. Рятувальні роботи тривають", - сказано в його повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч на 5 грудня у Запоріжжі пролунали вибухи.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 4 грудня ракетами обстріляли одне з сіл Запорізького району. На території приватної забудови у результаті ракетної атаки вибито шибки, пошкоджено крівлі житлових будинків, лінії електромереж. На щастя, минулося без жертв.

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