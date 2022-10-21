Росіяни атакували Запоріжжя ракетами С-300: в ОВА розповіли про наслідки удару

Вранці 21 жовтня російська армія обстріляла ракетами С-300 Запоріжжя. Внаслідок російської атаки руйнувань зазнали житловий будинок та об’єкти інфраструктури. За попередньою інформацією, загиблих немає, але трьох людей поранено.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, у багатоповерхівці пошкоджено газову систему, сталося загоряння. Крім того, зруйнован стіну. На місті подій працюють профільні служби.

Окупанти також поцілили в школу в одному з районів Запоріжжя. В навчальному закладі пошкоджено дах та вибито шибки. Крім того, були влучання в об’єкти інфраструктури та на відкриті території, повідомили в ОВА.

Фото: Telegram / Олександр Старух

"На території міста можуть бути частини боєприпасів. Вони небезпечні. Не можна підходити близько та чіпати їх. У рази виявлення викликайте рятувальників", - звертається Старух до містян.

Голова ОВА не виключає ймовірність повторних атак. Саме тому просить людей не нехтувати правилам безпеки.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 жовтня, у центральних, східних та південних регіонах оголосили повітряну тривогу. Мешканці Запоріжжя повідомили в Мережі про кілька потужних вибухів. Згодом в ОВА підтвердили, що ракета вдарила по житловій п'ятиповерхівці.

Крім того, від вранішньої атаки постраждав Харків. Армія РФ влучила в об'єкт промислової інфраструктури в Київському районі міста. Шестеро людей зазнали поранення.

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