Росіяни атакували Запорізьку область дронами та ракетами С-300: фото наслідків обстрілу

Росіяни пошкодили ракетами будинки людей і школу в одному із сіл Запорізької області.

Російські окупаційні війська в ніч проти 23 жовтня здійснили атаку дронами на Запоріжжя, а також обстріляли навколишні населені пункти ракетами С-300.

Про це інформує голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог продовжує використовувати нічний терор проти мирного населення. Сьогодні вночі окупаційні війська здійснили атаку м. Запоріжжя із використанням дронів (попередньо, дронів-камікадзе "Shahed-136"), а також навколишніх населених пунктів з використанням ракет С-300", - йдеться в повідомленні.

Також читайте Російські окупанти атакували Україну "мопедами": ЗСУ знищили 16 з них

Відомо, що один з дронів уразив громадську будівлю в обласному центрі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Крім того, війська РФ ракетами обстріляли одне з сіл Запорізького району. Внаслідок потрапляння трьох ракет із використанням ЗРК "С-300" пошкоджено приватні будинки та приміщення школи. Постраждалих чи загиблих немає.

"Зруйноване відбудуємо! Головне бережіть своє життя!", - додав посадовець.

Нагадаємо, вранці 21 жовтня російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Постраждали житлові будинки та інфраструктура міста. Одна з ракет пробила дірку в п'ятиповерховій будівлі.

Того ж дня перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що російська ракета С-300 вдарила поруч із поліцейським авто. У результаті було пошкоджено службове авто, патрульні отримали травми.

Читайте також: