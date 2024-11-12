Росіяни атакували Запорізьку область: в ОВА повідомили про руйнування і наслідки

Загальні масштаби пошкоджень від ударів наразі зʼясовують.
В Запорізькій області внаслідок ракетної атаки попередньо в одному з населених пунктів зруйновано кілька поверхів одного під’їзду багатоповерхівки.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Відомо, що 12 листопада ввечері, після 20:00, ворог завдав 6 ударів по території Запорізького та Василівського районів.
Попередньо постраждалих немає.
В одному з населених пунктів пошкоджено багатоповерхівку.
Нагадаємо, 12 листопада вранці росіяни застосували дрон для удару по пасажирському автобусу "Богдан" у селищі Приморське Запорізької області, в якому перебували мирні жителі прифронтових населених пунктів.
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