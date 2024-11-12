Росіяни атакували Запорізьку область: в ОВА повідомили про руйнування і наслідки

В Запорізькій області внаслідок ракетної атаки попередньо в одному з населених пунктів зруйновано кілька поверхів одного під’їзду багатоповерхівки.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Відомо, що 12 листопада ввечері, після 20:00, ворог завдав 6 ударів по території Запорізького та Василівського районів.

Попередньо постраждалих немає.

В одному з населених пунктів пошкоджено багатоповерхівку.

Нагадаємо, 12 листопада вранці росіяни застосували дрон для удару по пасажирському автобусу "Богдан" у селищі Приморське Запорізької області, в якому перебували мирні жителі прифронтових населених пунктів.

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