Росіяни атакували житлові квартали Херсонщини: де влучання і чи є поранені

Ворожі війська за день випустили по області 529 снарядів.

Російські окупанти 85 разів обстріляли Херсонську область протягом 8 листопада, застосувавши різні види озброєння.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські війська здійснили 85 обстрілів по Херсонщині, випустивши 529 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

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Загарбники влучили у житлові квартали населених пунктів області, стільникову вежу та "Пункт незламності" у Бериславському районі.

Внаслідок ворожих обстрілів було поранено двох людей.

Нагадаємо, протягом 7 листопада окупанти 108 разів обстріляли Херсонщину, вбивши одну людину і ще одну – поранивши.

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