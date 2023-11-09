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Росіяни атакували житлові квартали Херсонщини: де влучання і чи є поранені

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Росіяни атакували житлові квартали Херсонщини: де влучання і чи є поранені

Пошкоджене авто "Укрпошти" внаслідок обстрілу Херсонщини 8 листопада / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ворожі війська за день випустили по області 529 снарядів.

Російські окупанти 85 разів обстріляли Херсонську область протягом 8 листопада, застосувавши різні види озброєння.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські війська здійснили 85 обстрілів по Херсонщині, випустивши 529 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Загарбники влучили у житлові квартали населених пунктів області, стільникову вежу та "Пункт незламності" у Бериславському районі.

Внаслідок ворожих обстрілів було поранено двох людей.

Нагадаємо, протягом 7 листопада окупанти 108 разів обстріляли Херсонщину, вбивши одну людину і ще одну – поранивши.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Удар по багатоповерхівці в Херсоні: люди самотужки розбирають завали і не збираються виїжджати!

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Перегляди
302
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