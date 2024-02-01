Росіяни атакували житлові квартали у Херсоні та області: влада розповіла про наслідки

За минулу добу російські військові обстріляли Херсон та область, поціливши у навчальний заклад, гуртожиток та підприємство.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 41 обстріл, випустивши 164 снаряди, із застосуванням артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.Також здійснив ракетний удар. По місту Херсон ворог спрямував 64 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальні заклади та дитячий садок у Бериславському районі; гуртожиток та підприємство у Херсоні", - написав посадовець.

За його словами, через російську атаку 6 людей дістали поранення.

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