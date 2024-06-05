Росіяни атакуватимуть: скільки резервістів задіють окупанти для наступу влітку — Defence Express

За словами Киричевського, характер перебігу процесів на фронті можна описувати, як "позиційний тупик".

Противник спробує зібрати резерви, які у нього є, а це ще 60 тисяч людей, яких готують до бойових дій, щоби в червні, липні або серпні атакувати схід України.

Про це розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський в ефірі телеканалу "Еспресо".

Експерт, із посиланням на інформацію з відкритих джерел, не виключив варіант, що росіяни задіють ще 60 тисяч окупантів, яких готують до бойових дій.

"Ймовірно, використають цей резерв, росіяни спробують в червні, липні або серпні, скориставшись фактором оперативної раптовості, атакувати десь на сході. Є ще складніший варіант, коли росіяни ближче до осені підуть на проведення масштабної мобілізації, щоб накопичити сили на зимову кампанію. Грубо кажучи, тут виникає така історія, що перспективи, які може готувати Кремль для ведення подальшої війни, виглядають значно складніше, аніж та непроста ситуація, яка зараз спостерігається на сході і півночі", — пояснив він.

"Позиційний тупик" — так Киричевський охарактеризував ситуацію на полі бою. Проте, за його словами, це не означає, що ніхто не наступає чи є затишшя.

"Якраз навпаки, "позиційний тупик", це коли спостерігається велика напруженість боїв, але сторони не просуваються. Ми стоїмо в обороні, але у росіян також немає темпів просування, які б мали зараз певний резонанс. Якщо їм вдається навіть щось відбити, то це ненадовго. Тому тут постає питання в тому, яку стратегію може обрати Кремль для подальших бойових дій", — пояснив військовий експерт.

Тим часом ЗСУ отримали установки Cheetah — аналоги німецьких Gepard — для захисту повітряного простору.

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