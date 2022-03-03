Росіяни атакують Харківську область: показали фото розбомбленого села

Десятки будинків українців вщент зруйновано окупантами.

Російська армія продовжує атакувати Харківську область та гатити по мирних мешканцях: лише протягом 2 березня відбулося сім бомбардувань.

У результаті бомбардування села Яківка під Мерефою Харківської області було знищено понад 30 будинків.

Жахливими кадрами поділився Телеграм-канал Антона Геращенка, радника Міністра Внутрішніх Справ України.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу - близько 9000 осіб,

танків ‒ 217 од,

бойових броньованих машин ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: