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Росіяни атакують Харківську область: показали фото розбомбленого села

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Росіяни атакують Харківську область: показали фото розбомбленого села

Фото: Телеграм-канал Антона Геращенка, радника МВС України

Десятки будинків українців вщент зруйновано окупантами.

Російська армія продовжує атакувати Харківську область та гатити по мирних мешканцях: лише протягом 2 березня відбулося сім бомбардувань.

У результаті бомбардування села Яківка під Мерефою Харківської області було знищено понад 30 будинків.

Жахливими кадрами поділився Телеграм-канал Антона Геращенка, радника Міністра Внутрішніх Справ України.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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