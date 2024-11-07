Росіяни атакують Київ: що відомо на цю хвилину про наслідки

Минулося без постраждалих.
Окупанти продовжують атакувати Київ. У регіоні оголошена повітряня тривога.
Про наслідки удари, що відомі наразі, повідомили у КМВА.
Зокрема, внаслідок атаки російських безпілотників по Києву у чотирьох районах столиці зафіксовано падіння уламків.
У Голосіївському районі:
- є пошкодження квартири в житловому будинку, без пожежі, одна людина звернулася за медичною допомогою
- виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв., Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає.
У Печерському районі:
- сталася пожежа ресторану на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв.
- часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху. Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає. Попередньо уламки впали на території медичного центру. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
В Оболонському районі:
- загорання на покрівлі 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв. Попередньо потерпілих немає.
У Соломʼянському районі:
- госпіталізували одного потерпілого з території підприємства. Також у цьому ж районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, пожежа у приватному медзакладі. Відбувається евакуація. Потерпілих наразі немає.
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