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Росіяни атакують Київ: що відомо на цю хвилину про наслідки

Росіяни атакують Київ: що відомо на цю хвилину про наслідки

На місці пожежі

Минулося без постраждалих.

Окупанти продовжують атакувати Київ. У регіоні оголошена повітряня тривога.

Про наслідки удари, що відомі наразі, повідомили у КМВА.

Зокрема, внаслідок атаки російських безпілотників по Києву у чотирьох районах столиці зафіксовано падіння уламків.

У Голосіївському районі:

  • є пошкодження квартири в житловому будинку, без пожежі, одна людина звернулася за медичною допомогою
  • виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв., Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає. 

У Печерському районі:

  • сталася пожежа ресторану на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв.
  • часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху. Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає. Попередньо уламки впали на території медичного центру. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

В Оболонському районі:

  • загорання на покрівлі 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв.  Попередньо потерпілих немає.

У Соломʼянському районі:

  • госпіталізували одного потерпілого з території підприємства. Також у цьому ж районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, пожежа у приватному медзакладі. Відбувається евакуація. Потерпілих наразі немає.

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