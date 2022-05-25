Росіяни атакують на Донбасі і готуються до наступу на Запоріжжі: головне зі зведення Генштабу

Росіяни атакують на Донбасі і готуються до наступу на Запоріжжі: головне зі зведення Генштабу

Генеральний штаб ЗСУ розповів про всі найважливіші події на фронті за останню добу.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію станом на 18:00 25 травня щодо російського вторгнення.

Донбас і Запоріжжя

Російські окупанти основні зусилля зосереджують на ураженні угрупування Об’єднаних сил. Загарбниики намагаються встановити повний контроль над територіями Донецької та Луганської областей.

Основні зусилля противник зосередив на Бахмутському напрямку. Також росіяни намагаються розвинути успіх на Лиманському напрямку.

На Донецькому напрямку противник завдає артилерійських та авіаційних ударів в районах Лиману та Комишувахи Донецької області і в Сєвєродонецьку та Новозванівці на Луганщині.

Росіяни намагалися наступати та проводити штурмові дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках в районах населених пунктів Берестове, Липове і Ниркове. Проте успіху не мали, відійшли на раніше зайняті рубежі.

На Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки та Пісків.

Противник здійснив авіаційні удари та артилерійські обстріли в районах Мар’їнки, Микільського, Полтавки та Оріхова.

Крім того, окупанти продовжують здійснювати активну підготовку до наступальних дій на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Білорусь