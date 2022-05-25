Росіяни атакують на Донбасі і готуються до наступу на Запоріжжі: головне зі зведення Генштабу

Генеральний штаб ЗСУ розповів про всі найважливіші події на фронті за останню добу.
У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію станом на 18:00 25 травня щодо російського вторгнення.
Донбас і Запоріжжя
Російські окупанти основні зусилля зосереджують на ураженні угрупування Об’єднаних сил. Загарбниики намагаються встановити повний контроль над територіями Донецької та Луганської областей.
Основні зусилля противник зосередив на Бахмутському напрямку. Також росіяни намагаються розвинути успіх на Лиманському напрямку.
На Донецькому напрямку противник завдає артилерійських та авіаційних ударів в районах Лиману та Комишувахи Донецької області і в Сєвєродонецьку та Новозванівці на Луганщині.
Росіяни намагалися наступати та проводити штурмові дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках в районах населених пунктів Берестове, Липове і Ниркове. Проте успіху не мали, відійшли на раніше зайняті рубежі.
На Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки та Пісків.
Противник здійснив авіаційні удари та артилерійські обстріли в районах Мар’їнки, Микільського, Полтавки та Оріхова.
Крім того, окупанти продовжують здійснювати активну підготовку до наступальних дій на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.
Білорусь
На Волинському та Поліському напрямках, порівнюючи з минулою добою, обстановка без змін. У кінці травня цього року на полігонах у Брестській, Вітебській, Гродненській, Мінській та Могильовській областях заплановано проведення практичних дій підрозділів збройних сил Білорусі.
За наявною інформацією, планом зазначених заходів передбачається зняття зі зберігання озброєння та військової техніки та здійснення маршів.
Сіверщина
На Сіверському напрямку росіяни продовжують прикриття ділянки російського-українсько кордону в Брянській та Курській областях. З метою недопущення перекидання українських військ на інші напрямки ворог обстрілює об’єкти цивільної та військової інфраструктури у прикордонних районах.
Слобожанщина
На Слобожанському напрямку окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив високої інтенсивності по районах зосередження українських військ.
Росіняи обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Краснопілля Сумської області, а також Тернова, Руські Тишки, Довгеньке та Нова Дмитрівка Харківської області.
Ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів в районах міст Ізюм та Слов’янськ. Здійснив спроби штурмових та наступальних дій в районах Довгенького Харківської області та Богородичне Донецької області, успіху не мав, з втратами відійшов.
Південь
На Південнобузькому напрямку російські війська намагаються забезпечити собі вихід на адміністративні кордони Херсонської області і покращити тактичне положення у напрямку Миколаєва.
Ворог обстріляв позиції наших військ та цивільну інфраструктуру в районах Новоолександрівки, Трудолюбівки, Новопавлівки, Благодатного та Посад-Покровського.
Раніше повідомлялося, що окупанти знищують всі підручники з історії України та літератури на Донеччині
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