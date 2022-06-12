Росіяни атакують на Донбасі і готуються до оборони на Харківщині: головне зі зведення штабу

Росіяни атакують на Донбасі і готуються до оборони на Харківщині: головне зі зведення штабу

Генеральний штаб ЗСУ розповів про всі найважливіші події на фронті за останню добу.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 12 червня.

Північ

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках - без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку російські окупанти продовжують обстріли позицій українських військ, а також цивільної інфраструктури. Зокрема, в населених пунктах Хрінівка Чернігівської області та Олександрівка Сумської області.

Слобожанщина

На Слобожанському напрямку російські окупанти ведуть бойові дії і намагаються покращити тактичне положення.

Росіяни продовжують інженерне обладнання оборонних позицій в районі населеного пункту Новий Бурлук.

Окупанти обстріляв із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Замулівка, Байрак, Гусарівка та Руські Тишки. Також вони безуспішно вели штурм в напрямку населених пунктів Стариця – Рубіжне.

Донбас

На Слов’янському напрямку українські воїни успішно відбили ворожі штурмові дії на напрямках Довгеньке – Мазанівка та Довгеньке – Долина.

На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Здійснював вогневе ураження позицій наших військ вздовж лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, продовжив обстріли українських підрозділів. Тут росіяни готуються до наступу.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжили застосування ствольної та реактивної артилерії. Загарбники намагаються подолати опір українських військ та встановити повний контроль над Сєверодонецьком, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії з метою охоплення населеного пункту Врубівка, успіху не мали.

При спробі відновити штурмові дії в напрямку Оріхове – Золоте ворог отримав рішучу відсіч українських захисників та відійшов.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив на позиції наших військ з метою сковування їх дій та недопущення перегрупування.

Південь

На Південнобузькому напрямку загарбники намагаються утримувати зайняті раніше позиції та здійснювати обстріли підрозділів Сил оборони.

Ворог завдав вогневого ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Широке, Добрянка та Благодатне.

Раніше повідомлялося, що у центрі окупованого Мелітополя прогримів вибух, є поранені.