Росіяни атакують острови на Дніпрі: чи можливий великий наступ на Херсон — Братчук

Наступальних ударних угруповань ворога на Придніпровському напрямку в Херсонській області не відзначається.

Росіяни намагаються атакувати Дніпровські острови на Херсонщині, але закріпитися на цих клаптиках суші їм не вдається. Сили оборони України тримають острови під вогневим контролем.

Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в інтерв'ю виданню “Главред”.

За його словами, російська окупаційна армія продовжує тероризувати керованими авіаційними бомбами і FPV-дронами мирне населення міста Херсона і тих громад, які розташовані ближче до берега Дніпра, серед яких Береслав і Білозірка. Однак наступальних ударних угруповань ворога на Придніпровському напрямку в Херсонській області не відзначається.

“З бойової оперативної точки зору, росіяни намагаються атакувати Дніпровські острови, які ми тримаємо під своїм вогневим контролем. Декому з них спочатку щастить потрапити на острови, але лише тимчасово. В кращому випадку окупант перетвориться на трьохсотого, якого не заберуть, і потім він стане вже двохсотим. Ворог намагається використовувати плавзасоби і проходити на острови, однак можливості закріпитися там не має”, - наголосив Братчук.

Також він відзначив дуже активну артилерійську дуель, яка постійно триває.

“Уночі, зранку і вдень наша артилерія гучно працює, що можна побачити зі зведень Сил оборони півдня, які щоранку публікуються. Знищується особовий склад, засоби зв'язку, артилерійські системі та автомобільна техніка ворога. Результати свідчать також і про гарну роботу розвідки і аеророзвідки – вони надають необхідні координати”, - сказав Братчук.

Речник Української добровольчої армії “Південь” зауважив, що ворог часто використовує негоду з метою більш активних дій, але українські воїни знаходять і знищують ворожі групи.

“Зараз ворог великих наступів на Херсон проводити не може. Його увага з точки зору ресурсів та резервів прикута до інших напрямків, передусім - Донецького напрямку”, - наголосив він.

Нагадаємо, російські окупанти намагалися штурмувати позиції наших військ поблизу Антонівського моста на Херсонщині.

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