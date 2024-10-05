Росіяни атакують та намагаються прорвати оборону ЗСУ: що відбувається на фронті

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 159 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося чотири бойових зіткнення в районах Стариці, Вовчанська та Тихого.

На Куп'янському напрямку кількість атак за добу зросла до 22. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової.

На Лиманському напрямку українські війська зупинили 15 атак окупантів неподалік Невського, Греківки, Макіївки, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили три штурмові дії. Ворог намагався просунутися уперед поблизу Верхньокам'янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили дев'ять спроб противника прорвати нашу оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру, Калинівки, Ступочок та Андріївки.

Загарбники минулої доби продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Загалом, ворог 14 разів здійснював атаки на позиції українських захисників в районах Торецька та Щербинівки. Завдавав авіаударів КАБами.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 15 штурмів і атак в районах населених пунктів Миколаївка, Селідове та Лисівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Антонівки, Костянтинівки та в напрямку Богоявленки, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районах Роботиного, Малих Щербаків та Кам'янського.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти зберігають військову присутність, обстрілюють населені пункти з території РФ, здійснюють диверсійно-розвідувальну діяльність проти України.

Водночас Сили оборони України продовжують операцію в Курській області.

Раніше аналітики повідомили, що російський наступ на сході України у найближчі місяці або й тижні досягне кульмінації.

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