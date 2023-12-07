Росіяни атакують всім арсеналом авіації: яка ситуація на Куп’янському напрямку

ЗСУ протягом доби знищили 324 російських загарбників і їхню техніку на Лимансько-Куп’янському напрямку.

Російські війська намагаються вийти на околиці Синьківки, щоб сформувати плацдарм для наступу на Куп’янськ Харківської області. Задля цього ворог застосовує весь арсенал авіації та дрони-камікадзе.

Про це речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини" 7 грудня.

Ситуація на Куп’янському напрямку

Окупанти не припиняють спроби атакувати українських військових по всій смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця". Так, протягом попередньої доби на Лимансько-Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих атак.

"На Куп’янському – (відбили – ред.) 7 атак поблизу Синьківки. Ворог намагається вийти на околиці цього населеного пункту для того, щоб сформувати плацдарм для наступу на місто Куп’янськ – важливий логістичний центр, через який під час минулої окупації здійснювалося постачання ворожих сил", – пояснив Фітьо.

Він також розповів, що російські війська за добу влаштували 14 авіаційних ударів, застосовуючи весь арсенал авіації – бомбардувальну, штурмову, гелікоптери вогневої підтримки. Для атак ворог застосовує керовані авіабомби.

Загарбники також активно застосовують дрони-камікадзе. Зокрема, по бійцях ЗСУ на Лимансько-Куп’янському напрямку ворог запустив 20 дронів-камікадзе.

Водночас Сили оборони України ліквідували 324 російських окупантів, знищили 37 одиниць ворожої військової техніки, серед якої п’ять танків та чотири БМП.

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти заявили, що нібито окупанти захопили Синьківку на Куп'янському напрямку. Однак місцева влада все спростувала.

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