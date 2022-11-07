Росіяни атакують всіма видами озброєння: у ЗСУ розповіли, де епіцентр війни в Україні

Росіяни намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Епіцентром війни, розпочатої Російською Федерацією на чолі з диктатором РФ Путіним, є східний фронт, а особливо Донеччина.
Про це заявив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
На Бахмутському і Авдіївському напрямках росіяни б'ють зі всіх різновидів озброєння.
"Східний фронт залишається головним епіцентром українсько-російської війни, а Донеччина, особливо Бахмутський та Авдіївський напрямки, - епіцентром цього фронту. Тут ворог продовжує атаки та ураження всіма видами артилерії, реактивними системами залпового вогню й авіацією", - повідомив Череватий.
За його даними, лише за минулу добу окупанти сім разів атакували українські позиції на Донецькому напрямку за допомогою авіації. Утім, українські військові дають гідну відповідь росіянам.
"Зокрема, в районі Горлівки було знищено п'ять броньованих машин ворога, а чотири - суттєво пошкоджені. В районі Майорська також ворог зазнав суттєвих втрат. Те, які ворог несе втрати, говорить про те, що їхні підрозділи... кидають як гарматне м'ясо...", - додав Череватий.
Ситуація на Донеччині
Окупанти вже щонайменше чотири місяці невдало намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донеччині. Ще наприкінці вересня президент Володимир Зеленський заявляв, що саме на Донеччині - найскладніша ситуація. Там ЗСУ роблять усе можливе, щоб стримати ворога, адже для України Донбас - це ціль номер один на фронті.
В ISW на початку листопада повідомили, що російські окупанти посилили наступальні дії на Донбасі. Ворог атакує на Донеччині з трьох напрямків поблизу Вугледара.
За даними Сергія Череватого, на Бахмутському напрямку станом на 5 листопада було сконцентровано близько 30 тис. російських військових.
У Генштабі повідомляють, що росіяни намагаються захопити Соледар, щоб просунутися до Часового Яру.
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