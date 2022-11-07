Росіяни атакують всіма видами озброєння: у ЗСУ розповіли, де епіцентр війни в Україні

Росіяни намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Епіцентром війни, розпочатої Російською Федерацією на чолі з диктатором РФ Путіним, є східний фронт, а особливо Донеччина.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

На Бахмутському і Авдіївському напрямках росіяни б'ють зі всіх різновидів озброєння.

"Східний фронт залишається головним епіцентром українсько-російської війни, а Донеччина, особливо Бахмутський та Авдіївський напрямки, - епіцентром цього фронту. Тут ворог продовжує атаки та ураження всіма видами артилерії, реактивними системами залпового вогню й авіацією", - повідомив Череватий.

За його даними, лише за минулу добу окупанти сім разів атакували українські позиції на Донецькому напрямку за допомогою авіації. Утім, українські військові дають гідну відповідь росіянам.

"Зокрема, в районі Горлівки було знищено п'ять броньованих машин ворога, а чотири - суттєво пошкоджені. В районі Майорська також ворог зазнав суттєвих втрат. Те, які ворог несе втрати, говорить про те, що їхні підрозділи... кидають як гарматне м'ясо...", - додав Череватий.

Ситуація на Донеччині

Окупанти вже щонайменше чотири місяці невдало намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донеччині. Ще наприкінці вересня президент Володимир Зеленський заявляв, що саме на Донеччині - найскладніша ситуація. Там ЗСУ роблять усе можливе, щоб стримати ворога, адже для України Донбас - це ціль номер один на фронті.

В ISW на початку листопада повідомили, що російські окупанти посилили наступальні дії на Донбасі. Ворог атакує на Донеччині з трьох напрямків поблизу Вугледара.

За даними Сергія Череватого, на Бахмутському напрямку станом на 5 листопада було сконцентровано близько 30 тис. російських військових.

У Генштабі повідомляють, що росіяни намагаються захопити Соледар, щоб просунутися до Часового Яру.

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