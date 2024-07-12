Росіяни атакують вздовж майже усієї лінії фронту і хочуть просунутися вглиб України - Генштаб

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 120 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії. Загалом тут відбулося шість ворожих штурмів у районах Вовчанська та Глибокого. Окупанти задіяли для підтримки авіацію.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала сім. Сили оборони відбивали атаки, зокрема в районах Синьківки, Вільшаної Харківської області і Берестового на Донеччині.

На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 11 штурмовим діям противника в районах Макіївки та Невського.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім атак в районах Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили п’ять спроб противника прорвати оборону наших захисників в районах Кліщіївки, Часового Яру та Іванівського Донецької області.

На Торецькому напрямку противник вчинив 18 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 41 атаку окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Новоселівка Перша, Сокіл, Прогрес, Яснобродівка і Карлівка Донецької області. Противник концентрував зусилля біля Новоолександрівки, де відбулося 14 боєзіткнень.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог шість разів здійснював штурми наших позицій.

На Времівському напрямку окупанти здійснили 11 штурмів наших позицій. Найбільш активно загарбники діяли неподалік Урожайного Донецької області, де здійснили сім атак.

На Гуляйпільському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. Відбито одну атаку загарбників у бік Гуляйполя. Втрат позицій не допущено.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення, зокрема неподалік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Двічі атаки росіян успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ.

Втрати ворога

Зменшуючи бойовий потенціал ворога, вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість пунктів управління, артилерійську систему, станцію РЕБ та район зосередження особового складу противника.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали понад 1030 осіб. Також наші воїни знешкодили дев'ять танків, 23 бойових броньованих машини, 48 артилерійських систем, два засоби ППО, 26 БпЛА оперативно-тактичного рівня, п'ять ракет, 84 автомобіля та вісім одиниць спеціальної техніки.

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