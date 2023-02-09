Росіяни атакують з артилерії та мінометів прикордонні населені пункти на Харківщині

У четвер, 9 лютого, російські окупанти активно обстрілюють із мінометів та артилерії прикордонні населені пункти Харківської області, які розташовані неподалік лінії зіткнення. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Близько 9:00 ранку армія РФ завдавала ударів по місту Куп’янськ. Внаслідок атаки майже зруйновано житловий будинок. Крім того, ворог обстріляв селище Дворічна.

Після 10:00 окупаційні війська з артилерії та мінометів вдарили по Харківському району. Під обстрілом були села Веселе та Красне.

Близько 12:00 російські війська завдали 14 мінометних ударів по Богодухівському району. Обстріли зафіксовано у селах Уди та Червона зоря.

Нагадаємо, 8 лютого, російські війська вдарили з авіації по населеному пункту в Чернігівській області. Ворог випустив дві ракети типу "повітря-земля".

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