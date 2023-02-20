Росіяни атакують Запорізьку область: влада терміново звернулася до людей (фото)

Громадян закликають зберігати спокій і бути в укриттях.

Російські окупанти вдень 20 лютого вчергове атакували Запорізьку область. Місцевих жителів просять зберігати інформаційну тишу.

Про це інформує Запорізька обласна військова адміністрація.

Громадян закликають зберігати спокій і бути в укриттях.

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Також людей просять не фіксувати і не поширювати роботу ППО і наслідки "прильотів". В ОВА пояснили, що такі вчинки можуть допомогти окупантам орієнтуватися в ситуації.

"Ворог вчергове атакує Запорізький край. Зберігайте спокій та перебувайте у безпечних місцях! Не розповсюджуйте фото-, відео-матеріали роботи ППО або місця прильотів до офіційних коментарів. Не допомагайте ворогу орієнтуватися в ситуації на нашій території. Тримаймося! З вірою в ЗСУ!", - йдеться в повідомленні.

Згодом секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що росіяни близько 16:30 атакували передмістя Запоріжжя. Інформація щодо руйнувань та постраждалих внаслідок обстрілу армії РФ уточнюється

"Щойно ворог атакував передмістя Запоріжжя. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється. Не ігноруйте повітряну тривогу і перебувайте у безпечних місцях", - написав він.

Нагадаємо, у Повітряних силах попередили, що Росія скорочує інтервали обстрілів, щоб показати якісь результати Путіну перед річницею вторгнення до України. Останніми датами атаки є 23-24 лютого.

Як стало відомо, росіяни розмістили у бомбосховищах Запорізької АЕС 600 мобілізованих і курсантів, які очікують там перекидання на ділянку фронту у Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна "влада" змушує дітей з окупованої частини Запорізької області прославляти загарбників та співати гімн РФ.

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